Lasta cercando nuove soluzioni per l'attacco, tra Cabral e Jovic che non sono sicuri di restare dopo una stagione fra luci e ombre; per questo i frequentatori del Central Club di Firenze ieri sera sono stati sorpresi nel riconoscere l'attaccante del Lipsia. Indizio di mercato? Ecco la foto postata nelle storie della pagina tematica 999 Fiorentina.Visto il periodo e visto che Firenze è una rinomata meta turistica, è altamente probabile che l'ex Chelsea si trovi in Toscana in vacanza. Il suo contrattoe il Lipsia non ha necessità di liberare spazio in attacco. Insomma, ci vorrebbe un'offerta ben oltre le disponibilità viola.