la Fiorentina vuole aggiungere un attaccante alla batteria a disposizione di Vincenzo Italiano. E proprio Italiano, scrive il Corriere dello Sport, ha fatto un nome in particolare alla dirigenza della Fiorentina: Boulaye Dia, che presto sarà riscattato dalla Salernitana. "Il riscatto entro il 30 del mese, già fissato a dodici milioni e ovviamente sicuro, sarà il primo sbocco di una trattativa che si annuncia comunque complessa: a quel punto scatterà la clausola rescissoria da 25 milioni valida fino al 15 luglio e davvero si capirà se la Fiorentina affonderà il colpo."



CONTROPARTITA - Una cifra importante che la Fiorentina preferirebbe non sborsare in toto. Ecco perché i Viola stanno pensando di inserire nell'affare Arthur Cabral come contropartita tecnica