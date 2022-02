Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha ormai capito che deve assolutamente invertire il trend della sua squadra dagli undici metri: con il penalty di ieri contro lo Spezia salgono infatti a tre i rigori sbagliati dai viola. Il dato risulta ancora più allarmante se si tiene conto che i tre errori sono stati commessi consecutivamente. Il primo risale all’errore dell’ormai ex Dusan Vlahovic nella gara casalinga contro il Genoa, il secondo invece quello nell’ultima trasferta di Cagliari quando a sbagliare fu capitan Biraghi.



Il bicchiere è comunque mezzo pieno se si osserva meglio: ieri sera infatti, a dispetto di quanto successo in Coppa Italia contro l’Atalanta, come richiesto in precedenza dal tecnico viola non c’è stata alcuna scenata tra compagni. Questa volta è stato Piatek il designato a presentarsi sul dischetto, salvo poi scagliare il pallone sul palo. Al termine dell’incontro vinto in extremis, il tecnico Italiano ha ribadito che non ci sono al momento gerarchie in questo senso. Ma la Fiorentina non può permettersi di sbagliarne ancora, soprattutto se vuole puntare l’obiettivo europeo: che sia il caso di affidarsi a uno specialista come Nico Gonzalez?