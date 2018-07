Pantaleo Corvino è arrivato ieri a Milano per definire anche la questione dei giocatori in esubero. Rinnovato il prestito del trequartista Gaetano Castrovilli alla Cremonese, il dirigente della Fiorentina proverà a piazzare Maximiliano Olivera, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric - che ha mercato soprattutto in Francia - e Riccardo Saponara. Lo riporta La Repubblica.