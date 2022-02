Arrivato in punta di piedi come scarto di uno dei club più forti del mondo, Alvaro Odriozola in poco tempo è riuscito a conquistarsi tutta Firenze. Dopo un inizio così così, nel quale era in perenne ballottaggio con Venuti, lo spagnolo a suon di prestazioni si sta rivelando uno dei giocatori più forti della rosa della Fiorentina. In tutto questo Vincenzo Italiano gongola: l’esterno offre al tecnico tutta una serie di alternative in fase offensiva fondamentali per il suo tipo di gioco.



IL CONTRATTO – Le carte però parlano chiaro: il Real Madrid ha infatti girato Odriozola ai viola in prestito secco fino a Giugno 2022. I Blancos confermano di voler valutare il classe ’95 nell’ottica di trovare un sostituto a Carvajal. Allo stesso tempo il prezzo del cartellino è quello che è: attualmente il valore dello spagnolo si aggira attorno ai 20/25 milioni di euro, una cifra spropositate per le casse della Fiorentina.



LA TRATTATIVA – Nella giornata di ieri la dirigenza viola ha incontrato l’intermediario di mercato Giuseppe Bozzo, per cominciare ad intavolare una trattativa. La Fiorentina è convinta di chiedere al Real Madrid il giocatore: da capire se sarà attraverso l’allungamento per un’altra stagione del prestito, oppure in via definitiva. Il prezzo di Odriozola è comunque alto e l’intenzione della Fiorentina è quella di convincere il club spagnolo ad uno sconto. Al momento è tutto ancora in fase preliminare ma la trattativa è in corso, le parti stanno cominciando ad avere i primi contatti, nelle prossime settimane arriveranno sicuramente novità.