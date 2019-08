La voglia della Fiorentina di arrivare a Matteo Politano è qualcosa più di una semplice suggestione. Il club di Rocco Commisso, infatti, sta corteggiando l'esterno ex Sassuolo da oltre un mese, con l'obiettivo di convincerlo a sposare la causa viola e completare quello che sarebbe uno straordinario reparto offensivo. E i contatti con l'Inter, che non chiude all'addio del giocatore, sono continui.



CORSA CONTRO IL TEMPO - L'ostacolo principale alla buona conclusione di questo affare, ovviamente, è il tempo. Perché mancano appena due giorni alla fine del mercato e domani le squadre saranno anche impegnate in campo. Il tempo utile per chiudere, quindi, è davvero poco, ma la volontà della viola è quella di provare fino all'ultimo secondo utile a trovare l'accordo.



I DETTAGLI - La base dell'affare sono i 30 milioni, bonus compresi, offerti ieri dalla Fiorentina. Una cifra che ha vatto vacillare l'Inter, che però non ha intenzione di scendere sotto i 35. Distanza minima, quindi, ma che può trasformarsi in un ostacolo insormontabile con il passare delle ore. Perché l'Inter poi dovrebbe andare a prendere un sostituto di Politano, con Rebic in cima alla lista di Marotta. La Fiorentina però non molla e il giocatore aspetta: la palla è nelle mani dell'Inter ora...