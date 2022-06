Oggi doveva essere la giornata dell’ufficializzazione del prolungamento del contratto che lega Vincenzo Italiano alla Fiorentina ma le maggiori novità si registrano sul fronte del calciomercato. Il club di Rocco Commisso, dopo l’addio a Torreira e alla trattativa per Grillitsch, ha fatto passi importanti per un importante centrocampista. Secondo quanto riportato quest’oggi da Rai Sport la dirigenza gigliata sarebbe vicinissima a chiudere per Rolando Mandragora, centrocampista di proprietà della Juventus ma nell’ultima stagione in prestito al Torino.



Il centrocampista è appunto rientrato ai bianconeri dopo che, al termine del prestito, i granata hanno preferito non esercitare il diritto di riscatto. Il classe ’97 è un vero e proprio pubillo del direttore sportivo viola Daniele Pradè che lo segue da tempo e che già in passato aveva cercato di portarlo a Firenze. Il prezzo del cartellino, considerando i termini prefissati dalla Juve in fase di trattativa con il Toro, si aggira attorno ai 12/13 milioni anche se i bianconeri potrebbero abbassare le proprie richieste: Mandragora non rientra sicuramente nei programmi di Allegri, e per questo motivo verrà fatto di tutto per farlo partire.