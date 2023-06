#EXCL• Fiorentina are interested in Carlos Rodríguez, the 26-year-old Mexican player from Cruz Azul.



