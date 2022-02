Anche se in linea teorica il portiere titolare sarebbe stato Dragowski, da mesi Vincenzo Italiano gli preferisce sistematicamente Terracciano: solo nell’ultima uscita contro l’Atalanta il polacco è tornato a sostituire il numero uno viola out per una tonsillite. L’infortunio di inizio stagione contro il Napoli e la pesonale difficoltà nel gestire il pallone con i piedi lo hanno penalizzato molto facendolo scivolare nelle gerarchie della squadra: Per Dragowski adesso, a meno di improvvisi ribaltoni di qui a giugno, si prospetta una cessione nella prossima finestra di mercato.



Il tema ormai è diventto di attualità, tanto che alcune testate giornalistiche hanno cercato di fare un focus su quale sarà il portiere del futuro della Fiorentina. Dalle pagine del Secolo XIX arrivano ulteriori conferme alle indiscrezioni uscite negli ultimi giorni: in vista di giugno la Fiorentina starebbe valutando Ivan Provedel. Il portiere classe ’94 dello Spezia, profilo ben conosciuto anche dal tecnico gigliato, sarebbe diventato il principale obiettivo: buona esperienza e costi contenuti hanno messo Provedel in cima alla lista del club.



In fase di trattativa ci sarebbero però due fattori che alla lunga potrebbero anche mettere i freni alla trattativa. Il primo è l’opzione per il prolungamento presente nel contratto del giocatore, in scadenza a giugno, per un’altra stagione: l’ultimo termine accettabile è il 30 maggio. La seconda, invece, è la sentenza della Fifa che potrebbe confermare il blocco del mercato. Molto difficile, infatti, che lo Spezia decida di rinunciare all’estremo difensore classe ’94 senza avere la possibilità di sostituirlo.