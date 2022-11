L’edizione odierna de il Corriere Fiorentino, quest’oggi affronta un tema che riguarda molto da vicino la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ossia una particolarità che nelle ultime settimane sta limitando eccome la squadra viola. Analizzando bene quanto fatto in campo salta subito all’occhio un dato statistico da non sottovalutare: in questo primo spezzone di stagione la squadra viola ha già subito 4 gol nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Ultimo in ordine di cronologia l’autorete di Milenkovic a San Siro, errore che ha regalato i 3 punti al Milan di Stefano Pioli.



Ma come dimenticarsi l’altro clamoroso errore di un giocatore viola, quello di Venuti nel pirotecnico 3-4 contro l’Inter: il gol di Mkhitaryan allo scadere testimonia che questa squadra spesso abbassa l’attenzione negli ultimi minuti di partita. Ma anche Gli ultimi due sono stati presi contro la Lazio nella sconfitta per 4 a 0: ormai non è una semplice coincidenza ma la dimostrazione che sul finire della partita questa squadra, volente o nolente, per qualcosa soprattutto a livello mentale. Un campanello d’allarme, a cui porre rimedio, che dovrà far riflettere Italiano: nelle prossime settimane di sosta il tecnico avrà il dovere di lavorare anche su questo.