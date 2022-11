L’edizione odierna de La Repubblica Firenze ha voluto fare un focus sul direttore tecnico Nicolas Burdisso, e sulla missione che lo vedrà protagonista nei prossimi giorni quando sarà in Qatar per seguire da vicino due giocatori che piacciono molto alla Fiorentina: questo fine settimana l’argentino volerà in Qatar e, oltre che a vedere da vicino l’operato dei 4 giocatori della Fiorentina convocati per la competizione, seguirà da vicino molti altri profili.



Se per il momento, escluse le voci che porterebbero a Sabiri della Sampdoria, la Fiorentina si è focalizzata sulle cessioni, con Zurkowski e Maleh in pole position per lasciare Firenze, adesso la missione del dirigente gigliato è quella di trovare nuovi talenti da aggiungere all’attuale rosa di Vincenzo Italiano.



Nella lista dei desideri dei viola spiccano due ruoli in cui, se davvero il club vuole provare a rimontare in classifica per poi tornare nuovamente in Europa, serve un intervento il prima possibile: secondo le ultimissime i viola sono alla ricerca di un centrale di difesa, per sostituire l’adattato Ranieri, ed un mediano di livello da affiancare ad Amrabat.