Nonostante lo stesso direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè abbia smentito l’operazione qualche settimana fa, continuano a rincorrersi le voci sul forte interesse dei viola per Roberto Pereyra. Come riportato quest’oggi dal Messaggero Veneto in casa Udinese al momento sarebbero due i nodi contrattuali da sciogliere: il riferimento è relativo alle situazioni incerte di Rodrigo Becao e del Tucu appunto. L'argentino, secondo il quotidiano, non lascerà l'Udinese a gennaio, ma certamente parlerà con i Pozzo del suo futuro. Il fantasista compirà 32 anni a gennaio e vorrebbe chiudere l'esperienza europea giocando le coppe.



Secondo quanto riportato tra il prolungamento del contratto con i friulani e il giocatore ci sarebbe la Fiorentina che, per averlo già a gennaio, avrebbe pensato ad un mini indennizzo da corrispondere all'Udinese per gli ultimi sei mesi di contratto. La cifra si aggira attorno attorno al milione di euro. Da non sottovalutare la possibilità che Pereyra decida di prolungare il suo contratto con l’Udinese, per poi finire a concludere la carriera nel “suo” River Plate.