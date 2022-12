Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha ospitato allo Stadio Franchi il Monaco, in quella che rappresenta la sesta amichevole di questo atipico dicembre. A differenza di quanto fatto nelle ultime uscite, in cui ha attinto molto dalla Primavera di Alberto Aquilani, quest’oggi Italiano manda in campo un 4-2-3-1 con il solo Bianco in campo, nei due della mediana in coppia con Mandragora. I viola iniziano il primo tempo con un buon ritmo, riuscendo a dominare il campo per larghi tratti del primo tempo. Il gol del vantaggio di Ranieri è una novità assoluta: mai in precedenza la squadra gigliat si era cimentati in schemi del genere da calcio da fermo. L’Olanda di Van Gaal ha lasciato molti spunti, ed il tecnico gigliato sembra aver studiato qualche novità per incrementare l’incidenza offensiva della propria squadra. Il primo tempo si conclude con la Fiorentina in vantaggio di misura, con i viola salvati da Terracciano nei minuti finali.





Nel secondo tempo il Monaco cambia qualcosa e, grazie all'ingresso di Embolo in attacco, riesce a cambiare marcia e a prendere il sopravvento sui viola. E’ l’attaccante svizzero a servire un assist al bacio per il compagno Boadu, anche se la difesa gigliata non sembra essere proprio irresistibile. Il risultato finale è 1-1. Sono poche le indicazioni per Italiano al novantesimo, anche perché per il momento il problema sembra essere sempre lo stesso: gli attaccanti della Fiorentina non segnano più.



TOP – Senza ombra di dubbio uno dei migliori in campo è il classe 2002 Alessandro Bianco, sempre più al centro del gioco della Fiorentina. Ha chiaramente più spazio a causa dell’assenza forza di Sofyan Amrabat, e quindi non è certo che Italiano voglia riproporlo con regolarità anche in futuro, resta comunque il fatto che il centrocampista adesso sta dimostrando di poter dire la sua in futuro.



FLOP – Come già detto in precedenza questa squadra ha molte difficoltà a segnare, e quando lo fa difficilmente lo fa con i propri attaccanti. Cabral, che ha giocato quasi tutte le amichevoli, non ha ancora fatto un gol. Jovic, tornato in settimana dopo le vacanze post mondiale, non sembra essere quello dell’ultimo mese prima della sosta. Che sia il caso di intervenire sul mercato?