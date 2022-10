Questa mattina la Fiorentina ha annunciato di aver trovato l’accordo sul prolungamento del contratto del terzo portiere gigliatoi: adesso il portiere classe ’99 sarà legato ai viola fino al giugno 2024. Questo il comunicato ufficiale pubblicato dal club pochi minuti fa:“La Fiorentina comunica di aver rinnovato il contratto che lega il calciatore Michele Cerofolini al club viola fino al 30 giugno 2024. Cerofolini è cresciuto nel Settore Giovanile gigliato dove è approdato nel 2015".Queste invece le parole del ragazzo dopo la firma sul contratto:“Questo rinnovo per me è un sintomo di fiducia da parte della società, un orgoglio vestire questa maglia, per me è una seconda casa. Sono cresciuto qui come uomo, per me è un traguardo e una partenza molto importante. Abbiamo parlato con Commisso, ci siamo scambiati due battute. Era molto felice, io altrettanto”.“Quando ero bambino la Fiorentina era l’obiettivo e il sogno di tutti a livello toscano. Il portiere è un ruolo di grande responsabilità, purtroppo o per fortuna. Ti forgia il carattere, ti dà importanza in campo perché il ruolo è sempre decisivo. E’ visto sempre in maniera diversa, sono fiero di fare il portiere, l’ho fatto fin da bambino.”.Infine un messaggio anche ai propri tifosi: “I tifosi sono calorosi, esigenti giustamente. Possiamo solo renderli orgogliosi della Fiorentina giocando ogni partita a mille. Forza viola!”.