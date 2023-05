Il Corriere dello Sport in edicola stamani si concentra sul futuro di Boulaye Dia. Secondo il quotidiano, l'attaccante verrà riscattato dal Villareal da parte della Salernitana ma non è detto che rimanga in Campania. In Italia si è fatta avanti la Fiorentina ma si parla anche di qualche altra big. Il club granata, dal canto suo, gradisce un nome in forza proprio ai viola: quello di Arthur Cabral