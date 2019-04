La Fiorentina sta decidendo in questi minuti come riassestare la panchina della prima squadra e delle giovanili. Emiliano Bigica è sempre più diretto verso la prima squadra: insieme a lui – secondo quanto riportato da Violanews.com – potrebbe andare Francesco Baiano, altro ex viola. La Primavera potrebbe dunque essere diretta da Riela, secondo attuale di Bigica. Se invece Baiano non dovesse arrivare e Riela passare ai grandi con Bigica, Cioffi lascerebbe l’Under 17 per guidare propria la Primavera . Se così fosse Marco Donadel prenderebbe il suo posto. Ipotesi al vaglio della società.