Non si ferma il mercato a centrocampo della Fiorentina che ha messo nel mirino un super big d'Inghilterra. L'avventura di Giovani Lo Celso con il Tottenham non ripartirà e dopo la mezza stagione in prestito al Villarreal c'è ancora l'idea per l'argentino (con passaporto italiani) di dire addio.Il club viola vorrebbe un prestito con diritto di riscatto gli Spurs un addio a titolo definitivo per non meno di 20 milioni.