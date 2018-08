Le trattative con Bayern Monaco e Manchester United non accennano a concretizzarsi. Voli, incontri senza ottenere la chiusura definitiva. L'Eintracht Francoforte non vuol privarsi di Ante Rebic ma, data la valutazione, una eventuale offerta sarebbe indeclinabile. La Fiorentina, che vanta il 50% sulla futura plusvalenza di una cessione - lo ha ceduto per due milioni di euro alla società tedesca - attende ansiosa, dato che dalla possibile partenza del croato passano le maggiori operazioni in entrata, in termini economici.



Tra i dubbi dei due colossi europei si è inserito il Siviglia: come riportato da Onda Cero, gli andalusi hanno offerto all'Eintracht Francoforte ventuno milioni di euro e la trattativa è ben indirizzata. Dieci milioni, ai viola, farebbero veramente comodo.