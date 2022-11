Oltre a quello di Luis Alberto, di cui abbiamo già parlato in mattinata, la Fiorentina di Rocco Commisso starebbe seguendo da vicino anche un altro centrocampista: a Firenze uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni è sicuramente quello di Abdelhamid Sabiri della Sampdoria. La Fiorentina è molto interessata al giocatore e, complice l’ottimo rapporto con il procuratore del marocchino Michelangielo Minieri, quest’operazione potrebbe



Il club blucerchiato infatti, visto anche la clamorosa situazione che sta vivendo a livello societario, ha la necessità di liquidità e la Fiorentina è pronta a colmare la richiesta per il suo cartellino: adesso, prima che il giocatore prenda parte al Mondiale, la sua valutazione si aggira attorno ai 10 milioni di euro.



A riportare i rumors su questa possibile trattativa tra Fiorentina e Sampdria è il Corriere dello Sport che inoltre sottolinea come i viola abbiano la possibilità di inserire nella trattative anche altri giocatori, che potrebbero far cosi abbassare notevolmente il prezzo: il giocatore infatti non disdegnerebbe il passaggio a Firenze, soprattutto per la presenza del connazionale Amrabat e per questo i dirigenti viola sono pronti a mettere sul piatto altri interessanti profili. Da Zurkowski a Maleh, passando per il fuori lista Benassi sono tanti i giocatori viola che potrebbero far comodo alla Samp.