Quest'estate in pochi avrebbero scommesso sulla. Fra questi c'è stata lache ha sfruttato le tante trattative avute con laper ottenere il prestito dell'ex-Barcellona che oggi con la maglia viola è tornato davvero ai livelli che avevano convinto il club blaugrana ad investire su di lui. E ora?- Intercettato a margine dell'assemblea della Lega Serie A, il direttore generale Joe Barone ha confermato anche ai microfoni di Calciomercato.com la volontà di acquistare il cartellino di Arthur dalla Juventus a fine anno: "per lavorare con la sua squadra che è la Juventus".Arthur è in realtà arrivato a Firenze inPer permettere questa formula il centrocampista ha anche rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2025 spostando la data alQuel "vedremo cosa si potrà fare" fa ipotizzare però unacon il club bianconero. 20 milioni di euro sarà infatti il peso a bilancio (euro più euro meno) del cartellino del brasiliano al 30 giugno 2024 ed è la cifra sopra la quale fare plusvalenza.e in quest'ottica fra le parti si potrebbe anche lavorare ad un costo del cartellino relativamente più basso.