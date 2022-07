Dopo aver dovuto rinunciare ufficialmente all’arrivo di Bremer, passato nelle scorse ore alla Juventus per oltre 40 milioni piu bonus, il direttore sportivo dell’Inter Marotta è pronto a fiondarsi su Nikola Milenkovic per regalare il difensore tanto atteso da Simone Inzaghi. Nonostante la Fiorentina la scorsa estate, dopo il rinnovo annuale del contratto, avesse promesso al giocatore di cederlo in caso di offerta di una big adesso le cose sembrano essere cambiate ed i viola sarebbero pronti a tutto per trattenerlo.



Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere Fiorentino, il club di Rocco Commisso sarebbe pronto ad offrire un ulteriore rinnovo del contratto al centrale difensivo: il dg Joe Barone è pronto ad offrire al classe ’97 un rinnovo contrattuale di tre anni. Svelate anche le cifre: in caso di accordo Milenkovic dalla prossima stagione arriverebbe a guadagnare 2.5 milioni più bonus a stagione. Adesso la palla passa al giocatore.