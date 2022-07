Dovendo far conto con la lunga assenza forzata di Gaetano Castrovilli e l'addio di Lucas Torreira, nonostante l'imminente arrivo di Rolando Mandragora, è comunque alla ricerca di almeno un altro centrocampista da aggiungere alla rosa a disposizione di Vincenzo Italiano. Da qualche giorno si fanno più insistenti le voci che vorrebbero i dirigenti viola in forte pressing su Riqui Puig del Barcellona.



Al momento la trattativa con i blaugrana sarebbe in fase avanzata, e già nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. Secondo quanto riportato dal portale sportivo iberico Sport il giocatore, che ha un contratto in con il club spagnolo fino al 2023, è già con le valigie in mano ed ha ricevuto il permesso di non presentarsi alle visite mediche da parte di Xavi. L’addio del centrocampista è vicino e due sono le possibili destinazioni: Firenze e Lisbona, dove l’ex viola Rui Costa è pronto ad accoglierlo.