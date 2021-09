Il mercato estivo si è ormai chiuso da qualche giorno e, con la pausa Nazionali in mezzo, è tempo anche di fare bilanci di quello che è successo. Transfermarkt ha messo in campo la formazione con gli 11 acquisti più costosi del mercato, dove non potevano mancare giocatori come Lukaku, Grealish e Hakimi.



Schierata con un 3-4-3, il giocatore più costoso della sessione è stato appunto Grealish, passato dall'Aston Villa al Manchester City per 117,5 milioni di euro. Colpisce il fatto che 8 degli 11 componenti della formazione siano della Premier League, seguono Bundes, Ligue 1 e Liga con un solo giocatore a testa. Non c'è spazio, quindi, per la Serie A, dove l'acquisto più caro è stato Abraham per 40 milioni di euro.



