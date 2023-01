Sono bastate due sconfitte di fila in trasferta a rimettere in discussione il dominio delin Ligue 1, con il Lens che si è riportato a sole tre lunghezze di distanza.inviso non tanto a una parte di tifosi parigini, quanto più a una parte dell'intero pubblico calcistico francese. E mentre in Italia si discute su acquisti che rendono al di sotto delle aspettative, daper fare alcuni esempi, oltralpe bollano O Ney come- Pesa la terribile prestazione offerta dal brasiliano nell'ultimo ko con il Rennes. "" l'ha definita L'Equipe, stroncando la continua ricerca della giocata solitaria da parte dell'ex Barcellona. Ben più forte la provocazione di, giornalista di RMC Sport: "Ci rendiamo conto che Neymar, in termini di ingaggio e stipendio,? Non riesco a pensare a un fallimento più grande per quello che è costato; è andato bene in due partite della Final 8 nel 2020, questo non lo salva". Parole dure che sottolineano l'insofferenza di una parte dell'ambiente francese per i traguardi che neanche O Ney ha contribuito a raggiungere, quella Champions League che rimane un vero e proprio incubo per il PSG. Pesano iinvestiti nel 2017 per strapparlo al Barça, glicorrispostigli negli anni e. Ora Neymar torna nel mirino della feroce critica: il suo acquisto è davvero il più grande fallimento nella storia del calcio?