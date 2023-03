Cosa c’è di meglio di essere convocato per la prima volta in nazionale? Facile: avere la compagnia di tuo fratello. È quanto successo aL’ex allenatore e giocatore della Juve, compagno di squadra in nazionale anche di Lilian, il padre dei due ragazzi, ha chiamato il centrocampista delper la prima volta, mentre ha confermato l’attaccante del, ormai perno dei Bleus e impiegato anche negli scorsi Mondiali in Qatar.- Curiosamente non è la prima coppia di fratelli in nazionale francese. Giàhanno rotto questo tabù, certo la dinastia Thuram promette di riscrivere tutti i record. Lilian con le sueresta irraggiungibile ma il 25enne Marcus si è messo in scia con 9 gettoni, aspettando l’esordio del 21enne Khéphren. E proprio il papà li ha accompagnati fino a, il centro tecnico federale dei francesi, testimoniando il tutto con un. Ora però starà a loro prendersi i riflettori. E lo stanno già facendo coi club.– Attaccante, nato a. E quale migliore occasione che sfoggiarla nell’anno in cui va in scadenza di contratto con il Gladbach.per lui, un messaggio forte e chiaro recepito in tutta Europa. Non deve stupire infatti cheProprio i nerazzurri si ritengono pienamente in corsa per riportarlo in Italia e da viale della Liberazione filtra. I due si sono presentati in conferenza stampa e il fratello maggiore si è espresso così: "Futuro? Del mio non parlo,. Ma per il resto non è un'ossessione particolare. È strano che pur essendo passati per club uguali non abbiamo mai giocato insieme. Lo abbiamo fatto solo nel giardino di casa nostra. Dovesse succedere presto in campo sarebbe emozionante". ( QUI il video – Khéphren dal canto suo ha appena iniziato ma già brucia le tappe. Centrocampista box to box, aveva attirato le attenzioni delle nostre squadre già nella passata sessione estiva di mercato. Prima lapoima il figlio minore della dinastia Thuram, a furia di prestazioni super, ha convinto anche club con disponibilità maggiori.in Costa Azzurra ne hanno fatto uno degli obiettivi principali per il prossimo centrocampo delqualora la pistadovesse arenarsi. Il piccolo della famiglia è nato aed è un punto fermo del club rossonero che, da quando ha accoltosulla panchina, non sa più perdere. Otto vittorie e quattro pari per. E a reggere la mediana c’è lui. Chiaro che un giocatore con tali prospettive faccia girare parecchie teste in Europa. D’altronde lo sa anche lui come confessato al Telegraph: “. Sono al Nizza, sono felice qui e sto cercando di crescere con questo club, passo dopo passo. I. Mio padre me ne ha parlato tantissimo”. Già, Lilian, ancora e sempre più fondamentale nelle loro vite, un modello, un confessore. L’ex Juve e Barcellona ha ribadito più volte come cerchi sempre di consigliare i suoi figli sul prossimo club da scegliere e di avere un certo ascendente sulle loro decisioni. Per rivedere Marcus e Khéphren in Italia insomma si dovrà passare anche da lui.