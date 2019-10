Direi che la morale della partita è che l’Inter ha cambiato un grande centravanti col pisello confuso con un centravanti confuso dal pisello grande#InterJuve #Inter — Ignazio La Russa (@Ignazio_LaRussa) October 7, 2019

A margine di Inter-Juventus, è giunta anche la sintesi brutale dell’ex ministro della difesa, Ignazio La Russa:Una dichiarazione che ha fatto discutere moltissimo e che ha successivamente visto la replica dello stesso La Russa all’agenzia Adnkronos:«Ci tengo a dire che ho solo inoltrato il tweet, non è mio. Forse è un po' esagerato, ma io sono un nostalgico del gioco di Icardi, che contro la Juventus segnava sempre. Poi, per carità, la società avrà avuto le sue ragioni a cederlo al Paris Saint Germain. Non so se a gennaio integreremo la panchina, sarebbe importante intervenire. Ieri, ad esempio, l'infortunio di Sensi ci ha penalizzato, non c'è un suo vero sostituto. Si infortuna Sensi e entra Vecino, che ha altre caratteristiche».Così Ignazio La Russa, tifoso nerazzurro, sulla partita di ieri sera, che ha visto la Juventus battere l’Inter 2-1, con Romelu Lukaku, attaccante pagato fior di milioni, particolarmente in ombra.