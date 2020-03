Ciao Procuratore,sono un lavoratore subordinato, con moglie e figlio a carico, che rischia di perdere il lavoro a causa del Coronavirus...ti scrivo perché i procuratori devono dire ai loro calciatori di ridursi lo stipendio e di aiutare chi come me non sa se riuscirà a fare la spesa per la settimana..sensibilizzate i vostri ricchi calciatori e consigliategli di non fare storie perché loro non hanno comunque problemi per tirare avanti visto che di soldi in banca ne hanno e anche parecchi! Grazie e scusa lo sfogo di un povero cassaintegrato! Fernando '65per tentare di trovare una soluzione che possa contemperare gli interessi di tutti, calciatori e società di calcio. Da una parte la ferma e comprensibile proposta dei club - le cui casse non sono più rimpinguate dai proventi dei botteghini e dei diritti televisivi - è quella dicon decurtazioni calcolate in percentuale (soluzione che sembrerebbe trovare il benestare della FIGC), ma, dall'altra,, a mio avviso, due elementi fondamentali, prima di poter acconsentire supinamente ad un drastico taglio agli stipendi dei calciatori di Serie A, e cioè:i campionati e, quindi, se sarà necessario rimodulare i contratti con formule di retribuzione nuove;Altra questione è quella che riguarda i calciatori che militano in, per i quali sta sempre più prendendo piede l'ipotesi che possano essere messi in cassa integrazione.Ma ora passo la palla agli utenti di: come si potrebbe, secondo voi, risolvere la questione dei tagli agli stipendi dei calciatori di serie A?