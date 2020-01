A Napoli c'è grande voglia di lasciarsi alle spalle le tante delusioni di un 2019 ricco di alti e bassi e l'insoddisfacente parentesi di Carlo Ancelotti. L'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso, il mercato di gennaio appena apertosi e gli obiettivi da raggiungere per il 2020 nei pensieri e nelle parole dei tifosi, raccolti in giro per la città.