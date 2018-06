La giornata di ieri è stata molto fruttuosa per la Sampdoria, che conta di chiudere a breve ormai l'acquisto di Antonino La Gumina dal Palermo. Classe 1996, grande protagonista nel finale di stagione, l'attaccante rosanero è corteggiato da numerose società di Serie A, dall'Empoli all'Atalanta passando per il Genoa. In questo momento, però, il calciatore siciliano sembra davvero ad un passo dalla Genova blucerchiata.



Secondo Il Secolo XIX La Gumina sarebbe entusiasta della proposta della Sampdoria: da Corte Lambruschini avrebbero proposto al suo agente Claudio Vigorelli un quinquennale, trovando l'immediato gradimento del bomber e del suo entourage. Se l'accordo sul contratto è ormai stato trovato, manca ancora quello con il Palermo, ma la distanza è minima. Zamparini chiedeva inizialmente 10 milioni, la Samp ne offriva 5, in seguito il patron rosanero ha abbassato le sue pretese a 7 più bonus mentre il Doria proponeva al Palermo 6 più bonus più il cartellino dell'esterno Rolando. Martedì le parti si rivedranno, e potrebbe essere il giorno decisivo per chiudere il trasferimento di La Gumina alla Samp.