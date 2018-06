Niente aste, non fanno per la Juve. Da sempre il club bianconero ha avuto un ruolo in controtendenza quando un obiettivo conteso ad altre società vedeva la propria valutazione alzarsi settimana dopo settimana. Eppure per Aleksandr Golovin potrebbe essere fatta un'eccezione. Nonostante infatti la concorrenza si faccia via via più agguerrita, nonostante il Cska Mosca fiutando l'affare abbia portato la richiesta iniziale da poco più di 20 milioni prima a 25 ed ora a 30, aspettando il prossimo eventuale rialzo ecco che la Juve non molla ed anzi accelera prima che sia troppo tardi.

L'OFFERTA – D'ora in poi ogni acquisto per andare in porto dovrà vedere almeno una partenza. Ma Golovin è ora obiettivo concreto, con Beppe Marotta e Fabio Paratici che indipendentemente da chi potrà fargli posto provano a serrare le fila. E per la prima volta hanno sfondato il muro dei 20 milioni di parte fissa per la propria offerta, aggiungendo bonus per un totale di 3 milioni ed una percentuale sulla futura rivendita (pretesa dal Cska) fissata al 10%. Serve fantasia nel calciomercato, alla Juve è un fattore determinante. E in questa maniera i bianconeri sperano di poter convincere un Cska che pure continua ad alzare il prezzo e mischiare le carte. Magari aspettando l'inserimento concreto del Chelsea di Roman Abramovich, pronto a dare il via alle danze una volta archiviata la questione allenatore. Anche per questo la Juve accelera.



@NicolaBalice

