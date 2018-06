Sintonia massima sul mercato. Questo il primo comandamento del rapporto tra la dirigenza della Juventus e Massimiliano Allegri: se si continua ad andare avanti insieme per anni è anche perché le idee sono perfettamente allineate, su chi deve arrivare ma soprattutto su chi a Torino deve rimanerci. Marotta e Paratici ne sono convinti, Allegri ha ragione: Juan Cuadrado va ritenuto un intoccabile per questa Juve, rimarrà ancora nonostante i corteggiamenti di club stranieri non manchino da tempo (Arsenal in testa, ci ha riprovato di recente) e potrà essere anche blindato.



RINNOVI IN ARRIVO - Cuadrado infatti è un fedelissimo di Allegri che un anno fa ha bloccato la possibilità di una sua cessione, lo stesso ha fatto nelle riunioni di mercato quest'anno: Juan non si tocca, detto e fatto. Il suo legame con la Juve fino al 2020 potrà essere prolungato di almeno due anni, i dialoghi con l'agente Alessandro Lucci sono iniziati da un paio di settimane con nuovo incontro anche nella giornata di ieri, proseguiranno presto. Cuadrado seguirà a Chiellini e Barzagli, rinnovi già fatti e solo da formalizzare con annuncio in arrivo; mentre per Pjanic e Alex Sandro il discorso andrà affrontato con calma nei prossimi mesi, proprio come per Khedira ed eventualmente Mandzukic.