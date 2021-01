Un attaccante, prima della fine del mercato. La Juventus ha le idee chiare per i prossimi giorni, regalare a Pirlo una nuova soluzione offensiva, che abbia caratteristiche diverse da Ronaldo, Dybala e Morata.che i Blues non vogliono liberare, al momento sono due le alternative più credibile, entrambe, per ragioni diverse, complicate., di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Genoa. L'esplosione di Shomurodov e il ritorno ad alti livelli di Destro, di fatto, lo hanno di fatto messo sul mercato, la Juve ci sta provando seriamente, la formula, al momento, non accontenta tutti.I due club stanno trattando ​sulla base di un prestito di 6 o 18 mesi, lConfronto anche sulla valutazione, che dovrebbe essere di 22 milioni, e sulla contropartita tecnica, da valutare almeno 10 milioni. Il Sassuolo vogliono il difensore Radu, i bianconeri non ci stanno. Nei prossimi giorni non sono attese novità sostanziali, la Juve ora vuole pensare alle sfide con Inter, in campionato, e Napoli, in Supercoppa, se ne riparlerà tra una settimana.Con il passare dei giorni perde quota la pista che porta a Graziano, attaccante classe 1985, di rientro in Europa dopo la fine del contratto con lo Shandong Luneng.A queste condizioni l'affare non si fa. Paratici, per ora, non si muove di un centimetro dalle sue posizioni. La Juve vuole una punta, ma non farà follie di nessun tipo per prenderla.