assediata nella propria metà campo e mille errori incomprensibili prima del raddoppio rassicurante di Chiesa,nella semifinale di andata di Coppa Italia. In realtà non sono isolate le dichiarazioni postpartita di Allegri che rimandano allo stesso problema. Così come non sono rari i suoi finali ‘senza giacca’, quando depone l’aplomb e si scatena contro i suoi giocatori o per una punizione inopportuna concessa ingenuamente agli avversari, o per una giocata avventata qualsiasi, in grado di mettere a repentaglio il corto muso così faticosamente guadagnato.Può essere risolto o dobbiamo sorbirci sempre la scena tipica di un Allegri che impazzisce e va (o finge di andare) negli spogliatoi prima del triplice fischio?, e lo facciamo tenendo ben presente che i finali di partita sono quasi sempre il momento più concitato e irrazionale di un match. È il contrario di quanto avviene negli scacchi, dove invece il calcolo esatto diventa fondamentale soprattutto in quella fase. Ma da qui a giocare un calcio senza più ‘pensiero’ ce ne passa. Ci sono sfumature intermedie in cui lo stesso Allegri vorrebbe che la sua squadra si collocasse, al fine di blindare il risultato. Ebbene, a memoria,. Sono andato anche a contarle, le palle regalate agli avversari in quella parentesi di tempo. Ma più che dirvi il numero, vorrei mostrarvi qualche esempio concreto.Uno ha bisogno di un movimento incontro, l’altro fa il movimento opposto, ad andare via. Risultato? Anticipo di Bastoni. Notate, en passant, le posizioni di Milik e Chiesa, ci torneremo sopra su questo ‘tandem divaricato’.. Lasciando perdere il centravanti, in quanto Milik al posto di Vlahovic in teoria garantisce sempre più raccordo, mi riferisco in particolare a Miretti per Fagioli e Chiesa per Di Maria.senza Nicolò e il Fideo,… Come riferimento assoluto per i compagni pressati dal forcing nerazzurro.Il problema però non riguarda solo gli interpreti, non è che alla Juve sono ‘tutti contropiedisti tranne uno’, come dopo Friburgo ha dichiarato Allegri per spiegare le difficoltà incontrate quella sera. No,, finendo per alimentare involontariamente e paradossalmente l’assalto della squadra avversaria.Ogni pallone allontanato da un presunto pericolo è di fatto un pallone riconsegnato al nemico pericoloso.E la regalano invece di gestirla.Questa di Danilo è emblematica, a mio avviso, perché alla pessima scelta del pur bravo difensore brasiliano, si aggiunge il tema già citato del ‘tandem divaricato’: guardate Chiesa e Milik dove stanno, l’uno rispetto all’altro.Per concludere in bellezza,. La situazione è la seguente: zero costruzione dal basso (ma questo ci può stare nei minuti di recupero), e Szczesny che rinvia lungo per la spizzata di Milik o Rabiot. Il pallone arriva a Chiesa che lo addomestica in qualche modo. Rabiot è a sostegno, ma decide di andare in sovrapposizione., spinto da Darmian. Della serie, come regalarla agli avversari in tutti i modi.