Oltre alla famosa carta "segreta" di Ronaldo, ce n'è un'altra che potrebbe stravolgere tutto. Tuttosport fa riferimento alla "nota 10940” datata 14 aprile 2021, ovvero un carteggio tra gli inquirenti federali e la Covisoc (la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) che la procura ha inviato alla commissione di vigilanza. La Juventus e altre società coinvolte come Pescara, Parma e Sampdoria, hanno provato più volte a prendere visione di tale documento ricevendo però dei "no".e dalla stessa Procura che ha ribadito come " la nota del 14 aprile 2021 non costituisce atto d’indagine" e dunque "rimane estranea al fascicolo e all’attività istruttoria". Ma perché la Juve ci tiene così tanto a questo documento?Per la difesa bianconera si tratta di. La Juve sostiene che quella nota del 14 aprile 2021. Di conseguenza,La stessa Covisoc nel documento in cui informa la Procura dell’avvio di attività di controllo, fa riferimento alla nota in questione richiamando le “indicazioni interpretative” che vi erano presenti Così fosse, sarebbero inutilizzabili gli atti di indagine successivi al 14 luglio 2021. Tutto ciò potrà tornare utile alla Juventus nel ricorso al Collegio di Garanzia del CONI perché se il club avesse ragione,