Di nuovo in campo, 50 giorni dopo. Questa sera Leonardo Bonucci sarà accanto a uno tra de Ligt (più probabile) o Rugani, nella sfida tra Juventus-Sassuolo che vale un posto tra le quattro più belle di Coppa Italia. Un recupero importante per Allegri che, complice l'infortunio al polpaccio di Chiellini, per il prossimo mese là dietro avrà la coperta un po' corta. L'ultima presenza del difensore in maglia 19 risale al 21 dicembre, la notte del 2-0 al Cagliari, un problema muscolare alla coscia sinistra gli ha fatto saltare cinque partite di campionato più gli impegni in Coppa Italia contro la Sampdoria e in Supercoppa contro l'Inter, un periodo nel quale la Juve ha dimostrato una certa solidità difensiva.



TALISMANO - Sette gol subiti, tre di questi contro la Roma, il 9 gennaio, sette partite nelle quali la Juve ha perso una sola volta, al 120' in Supercoppa contro l'Inter. Il suo recupero è importante per continuare il filotto di 9 partite nelle ultime 13 senza subire gol, del quale è stato in parte artefice. Tornerà in campo in Coppa Italia, una competizione che conosce e che ha vinto in quattro edizioni. La quinta, questa, lo renderebbe il quarto collezionista di sempre dopo Mancini, Buffon e Chiellini.