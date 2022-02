La Juventus nel 2019, quando il Sassuolo acquistò dall'Empoli il trequartista Junior Traoré versò ai neroverdi un milione di euro per garantirsi il diritto di prelazione futura sul talento ivoriano. In caso di addio estivo, quindi, i bianconeri vanteranno una corsia preferenziale per trattare o per pareggiare eventuali offerte.