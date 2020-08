, per iniziare la sua terza stagione con la maglia bianconera. “”, aveva dichiaratoappena dopo il match con il Lione, che il 7 agosto aveva decretato l’eliminazione dei campioni d’Italia dalla Champions e la fine della stagione 2019-20. Una frase, quella del presidente della Juve, che avevanel progetto bianconero., e alla vigilia del raduno juventino per la stagione 2020-21, consul ponte di comando al posto di Maurizio Sarri (il cui feeling con CR7 non è mai scattato in un anno di faticosa convivenza),, quando i bianconeri acquistarono il portoghese dal Real Madrid per 100 milioni di euro più 12 di oneri accessori.In poche parole,da 31 milioni a stagione con l’obiettivo di vincere la Champions League,o (a meno che, ovviamente, non sia lui a volersene andare).e di un affare andato male: Agnelli e la Juve hanno invece la volontà (e il dovere) di andare fino in fondo nella loro scommessa di due anni fa.piuttosto che Ronaldo nel caso in cui arrivasse l’offerta giusta. S, a fronte dei risultati ottenuti negli ultimi due anni dalla squadra in Europa, nonostante i suoi gol (sempre a segno nelle gare a eliminazione diretta, contro Atletico Madrid, Ajax e Lione), e nel quadro di una rosa che, anziché diventare più forte anno dopo anno, è sembrata invece impoverirsi nell’ultimo biennio.Ma vuoi per(a meno di clamorose sorprese nelle prossime settimane),che giocare e guadagnare in Italia comporta rispetto ad altri paesi europei, ma anche perché crede nel progetto,, a partire da domani e almeno per un’altra stagione, la terza.fatta ai tifosi durante l’estate del 2019: “: se non sarà quest'anno sarà il prossimo, ma da qui a due anni, per come sta lavorando, arriverà”.