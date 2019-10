Nuovo aggiornamento per eFootball PES 2020, la Juventus 'fa il suo ingresso' in PES Club Manager: i bianconeri, come gli altri 25 Partner Club, sono stati inseriti nella modalità a livello di stemmi, divise di gioco e database dei calciatori con la nuova patch. Tutti i dettagli nel comunicato di Konami.





Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi il rilascio di un importante aggiornamento per PES Club Manager che include la stagione 2019/2020 (stemmi, divise di gioco e database dei calciatori).



Così come nell’ultimo aggiornamento della serie console eFootball PES, l’aggiornamento di oggi porta nel gioco tutti i 25 Partner Club di PES Club Manager, tra cui il Bayern Monaco, il Manchester United, la Juventus e il Barcellona.



Ulteriori novità dell’aggiornamento V3.0 includono:



- “Career Record” – Gli achievement ottenuti dai giocatori verranno totalizzati nel totale dei “Punti Gloria della Squadra”, il team che avrà un totale di punti maggiori riceverà un bonus “Gloria della Squadra”.

- “Manager Pass” – disponibile sia nella versione gratuita che in quella premium, I giocatori possono ottenere delle ricompense grazie ai progressi ottenuti nel corso della stagione. Da oggi sono disponibili tre Partner Club Pass Premium, dedicati a Barcellona, Bayern Monaco e Inter

- Nuove Abilità dei Giocatori e nuovi Stili di Gioco

- Nuove Formazioni e Series per i “Giocatori del Momento”

- Nuovo elemento di allenamento “Gloria della Squadra”

- Nuova modalità “Trofei” per condividere gli achievement con gli altri giocatori di PES

- Espansione livello 10 della struttura Sede Sociale

- Informazioni sullo schermo aggiornate

- Nuova lingua aggiunta alla telecronaca

- Nuova musica di sottofondo

- Diversi miglioramenti al gameplay







KONAMI festeggia il rilascio di questo aggiornamento premiando i nuovi e i vecchi giocatori di PES Club Manager con questi contenuti:



- Premio per tutti i giocatori - Serge Gnabry e un giocatore 7☆ del Bayern Monaco

- Bonus per i giocatori che effettueranno il Login – “Permits for facility”

- Campagna Gratuita Scout – Prova ☆4 Scout una volta al giorno

- Sfida speciale contro il Bayern Monaco – Vinci e ottieni un biglietto del Bayern Monaco

- Gol per HighStar Nuova Stagione Speciale – guadagna monete di PES o biglietti dei Partner Club sulla base del numero di gol segnati