A Verona non ci sarà, con lo Spezia forse nemmeno. Aspettando di guarire dal citomegalovirus, Alvaro Morata però riflette anche sul futuro: tutt'altro che garantito il riscatto da parte della Juve, anzi. Stando a quanto trapela, nella migliore delle ipotesi ci sarà solo il rinnovo del prestito per un'altra stagione, a 10 milioni, per poi rimandare la questione con l'Atletico Madrid di un anno.