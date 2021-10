. Dopo aver atteso e valutato Andrea, ha detto basta. Puntando tutto su Max Allegri, compiendo così un salto indietro di due anni rispetto alla decisione di mandarlo via.: un passaggio inevitabile. Non solo.: si sapeva che sarebbe andata a finire così, anche se poi è stato necessario attendere fine agosto con tutti gli scompensi relativi. E a conti fatti è stato proprio Allegri il vero colpo di mercato della Juve. Perché, investendo tanto, forse troppo, anzi tutto. Un'operazione anche economicamente importante: tra parte fissa e bonus, Allegri costerà alla Juve, che la lordo possono raddoppiare o quasi. Se poi si aggiunge anche quell'ultima stagione vissuta a casa da esonerato, altri 7,5 miloni netti, si può capire come sì,. Solo che in campo non ci va, solo che la Juve anziché migliorare sta peggiorando, solo che la Juve ora è una squadra di metà classifica proprio come dichiarato da Max.Ma in questo momento non sta incidendo per quanto è stato pagato, o per quanto è costato in termini di scelte collegate alla sua chiamata. E la Juve con queiavrebbe potuto trovare qualcosa in più o di meglio sul mercato. Proprio in. Perché quella di un gol a partita è una media che non si può permettere, soprattutto continuando a concederne così tanti., la Juve di Allegri non è tornata, questa semplicemente non è ancora Juve. Pure (non solo) perché manca un centravanti vero, che faccia gol, soprattutto quelli sporchi quando la squadra è in difficoltà., la Juve non ha però nemmeno provato a sostituirlo. Puntando tutto su Allegri. Con un'operazione da 60-70 milioni.Quelli che ora la Juve cerca per acquistare Vlahovic.