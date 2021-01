Bryan Reynolds e la Juventus sono vicini, vicinissimi da giorni. La dirigenza bianconera ha in pugno da una settimana il terzino americano classe 2001 dopo i contatti con il Dallas FC per circa 6 milioni di euro, una sinergia col Benevento che lo aspetta per 6 mesi così da girarlo ai bianconeri in estate. Tutto confermato, eppure l'affare non è ancora fatto: mancano le firme, non è un dettaglio.





IL MOTIVO - La motivazione delle tempistiche lunghe è legata al rinnovo del passaporto di Reynolds da completare in questi giorni, poi potrà arrivare in Italia per le firme. In questo lasso di tempo, la Roma ha provato nuovamente ad inserirsi col rilancio e vuole tentare il colpo fino all'ultimo come il Brugge che sperava di portarlo in Belgio. Ma la Juventus è avanti, al traguardo e aspetta solo di definire tutto nel giro di questi giorni. Reynolds è in arrivo in Europa...