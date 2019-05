Secondo quanto rivelato da Tuttosport la Juventus è in pressing su Hamed Traorè, centrocampista classe 2000 retrocesso con l'Empoli e per cui è saltato l'accordo di acquisto da parte della Fiorentina. L'obiettivo della Juventus è acquistarlo in sinergia con l'Atalanta che lo inserirebbe in organico anche in vista della prossima Champions League.