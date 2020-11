. Lo considera l'attaccante del futuro, un potenziale enorme ancora inespresso e la possibilità di portarlo alall'ultima curva del mercato estivo che non poteva lasciarsi sfuggire. Era stato, accordi vicini prima che fosse la Juve a bloccare tutto. Con il PSG, l'operazione è stata chiusa in, poco tempo per trovare l'accordo e la richiesta del club inglese era davvero elevatissima. Insomma, unica strada che ha convinto tutti.I RADAR DELLA JUVE - Anche per questo lae via libera al PSG dove Moise sta brillando da protagonista assoluto. Doveva essere un'occasione, così non è stato. Sorride, ma il PSG ha intenzione di sedersi seriamente a un tavolo se dovesse continuare così. Non va dimenticato che i, è sempre piaciuto, ceduto solo per ragioni di bilancio e perché non avrebbe trovato lo spazio che cerca un ragazzo del 2000. Occhio, perché in futuro le strade potrebbero incrociarsi ancora. Intanto c'è il PSG che lo vuole, l'Everton che lo aspetta e Moise... che segna.