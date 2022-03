Mentre il mondo del calcio intero continua a osservare la telenovela legata al contratto di Paulo, che oggi ha vissuto un altro controverso episodio con il rinvio voluto dal club dell'appuntamento programmato per domani, si continua a lavorare per proseguire la ristrutturazione dell'organico.: restano circa 85 i milioni previsti dall'ultimo aumento di capitale da investire nel prossimo triennio per rinforzare la squadra, l'acquisto di Dusan Vlahovic teoricamente coinvolge tutto il tesoretto ma la campagna acquisti non finisce qui e dovrà essere “semplicemente” autofinanziata. Un processo già avviato appunto a gennaio, con le partenze di Rodrigo(a titolo definitivo) e Dejan(in prestito) verso il Tottenham.in ogni caso è lì che servirà almeno un grande colpo: tanti i nomi sul tavolo, compreso quello di Paula metà strada tra il sogno impossibile e il reale obiettivo., su di lui ci sono gli occhi di quasi tutti i top club europei, in particolar modo è ilMonaco ad averlo messo nel mirino. Ecco perchénelle scorse settimane si sono intensificati i contatti con il club olandese andando ben oltre una semplice richiesta di informazioni.magari più bonus. C'è distanza quindi. Dopo anni sotto stretta osservazione Gravenberch ha convinto tutti. E la Juve è pronta a giocarsi tutte le proprie carte.