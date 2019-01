Non sarà l'ingresso in scena concreto del Milan a far cambiare i piani della Juventus. Che per Sandro Tonali ha deciso di fare sul serio. E di farlo in fretta. Fabio Paratici è pronto a intensificare i contatti con l'entourage del giocatore e con il Brescia, l'obiettivo è quello di giocare d'anticipo per bloccare il talento classe 2000 prima che sia troppo tardi. Con un'offerta superiore ai 20 milioni più bonus e la promessa di un'altra stagione in prestito in caso di promozione del Brescia in A.