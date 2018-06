Federico Chiesa resta il profilo perfetto per la Juventus. Motivo? Età, nazionalità e soprattutto qualità. Il ventenne, infatti, resta forte nel mirino bianconero. E a riportarlo è Tuttosport, che racconta come - dopo Bernardeschi - la Juve stia studiando un'operazione simile con la Fiorentina. Marotta e Paratici, insomma, sono ai lavori quasi 'forzati': aspettano un segnale, una piccola apertura dalle segrete stanze del mercato viola. E in mano hanno poi quel Marko Pjaca che tanto piace a Pantaleo Corvino. E che tanto piace, inoltre, a Massimiliano Allegri: per il tecnico toscano, difatti, Chiesa sarebbe l'opzione migliore nel disegno tattico che sta costruendo per la nuova stagione.