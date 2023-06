La Juve aspetta la risposta di Adrien Rabiot. E nel frattempo lavora per non farsi cogliere impreparata in caso di addio. In cima alla lista degli obiettivi resta, insieme a Serge Milinkovic-Savic, sempre Davide Frattesi nonostante la concorrenza non manchi di certo. Nuovo incontro tra il ds bianconero Giovanni Manna e Giovanni Carnevali, un vertice necessario per continuare a monitorare il fronte delle altre offerte e capire come abbattere la valutazione di 35 milioni che il Sassuolo fa di Frattesi: sul piatto diverse contropartite, tra i nomi più discussi quello di Koni De Winter di rientro dal prestito all'Empoli ma anche quello di Matias Soulé.



Seguono aggiornamenti