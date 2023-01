Dopo una settimana che è scivolata via all'insegna delle valutazioni, del club bianconero e del calciatore statunitense, tra giovedì e venerdì è poi diventato concreto l'affondo del club di proprietà italo-americana. La mossa (attesa soprattutto da Weston)non è arrivata, le priorità dei Gunners rispondevano al nome di altri obiettivi, da Onana a Caicedo e il tempo nel frattempo ha cominciato a stringere un po' per tutti.a nonostante il delicatissimo momento in cui si ritrova la Juve.. Non un problema di valutazione complessiva, compresa tra i 30 e i 35 milioni quella della Juve, una cifra che non spaventa il Leeds. Sempre che l'investimento sia ritenuto giusto. E da qui iniziano i problemi., magari spingendo ulteriormente sulla richiesta per il prestito oneroso ma anche individuando delle condizioni non automatiche per far scattare l'obbligomesi considerando i punti interrogativi a livello di organico (soprattutto sulla fascia destra): un innesto last minute al suo posto infatti non è previsto.