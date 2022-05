, insieme a Igor, ha cambiato il modo di giocare della Fiorentina". Parola di Andra Barzagli, uno che di difensori se ne intende. E chissà che non possa succedere anche con la Juventus. Dopo l'addio di Chiellini i bianconeri hanno già voltato pagina e sono a caccia di un centrale che possa sostituire l'ormai ex capitano, meglio ancora se adattabile anche in una delle due fasce.- Il profilo di Nikola Milenkovic piace da tempo ai dirigenti della Juve, che lo seguono da anni e già nelle scorse sessioni di mercato avevano tentato un approccio. Da Bernardeschi a Vlahovic, l'asse di mercato Torino-Firenze è sempre molto caldo e anche i rapporti con l'agente del giocatore Fali Ramadani sono ottimi.e si valuta la situazione per capire se ci saranno margini per affondare il colpo.- L'ultima volta che la Juve si è fatta avanti per Milenkovic è stata l'estate scorsa, quando il difensore serbo è stato vicino all'addio alla Fiorentina prima di rinnovare il contratto per un'altra stagione. Stava per andare via a un anno dalla scadenza, poi. Detto, fatto. Non una cifra enorme per un classe '97 con un'esperienza di cinque anni in Serie A. La Juve non lo molla e ci pensa, nella lista del post Chiellini ha il nome di Milenkovic cerchiato in rosso.