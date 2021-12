La Juve non segna. Pochi i gol in assoluto, pochissimi quelli dei suoi attaccanti. Ecco che quindi il mercato di gennaio vedrà il club bianconero lavorare anche per arrivare a un numero 9, di ruolo e non solo di maglia come si sta rivelando l'Alvaro Morata di questa stagione.., cercando di stringere su tutti quei fronti che possono consentire al club bianconero di ottenere il centravanti in prestito o a fronte di un investimento ridotto.